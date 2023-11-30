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Земельные участки в Balchik, Болгария

1 объект найдено
Земельные участки в Balchik, Болгария
Земельные участки
Balchik, Болгария
Агентство Heath Properties предлагает к продаже земельный участок с застройкой НТП до 10 мет…
€25,000
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