Бунгало в Balchik, Болгария

Бунгало в Balchik, Болгария
Бунгало
Balchik, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам просторный, качественно построенный бунгало с большим уч…
$246,201
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Бунгало в Gurkovo, Болгария
Бунгало
Gurkovo, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Описание объекта: Мы предлагаем вам новостройку, одноподъездный жилой дом на одном уровне, п…
$245,087
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
