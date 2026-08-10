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Квартиры в Avren, Болгария

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5 объектов найдено
Квартира в Bliznatsi, Болгария
Квартира
Bliznatsi, Болгария
Площадь 112 м²
Комплекс роскошных домов в тихом и спокойном месте, всего в 15 мин. езды от Варны   Преи…
$215,236
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Квартира в Priseltsi, Болгария
Квартира
Priseltsi, Болгария
Площадь 142 м²
Комплекс современных новых двухэтажных домов всего в 15 км от центра Варны Преимущества …
$260,953
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Квартира в Avren, Болгария
Квартира
Avren, Болгария
Двухэтажный дом, выполненный в старом болгарском стиле, всего в 25 км от города Варна. Пр…
$166,919
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Avren, Болгария
Квартира
Avren, Болгария
Отличный дом для постоянного проживания в спокойном селе, всего в 25 км от города Варна.  …
$206,800
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Квартира в Bliznatsi, Болгария
Квартира
Bliznatsi, Болгария
Привлекательный участок в курорте Камчия, в 25 км от города Варна. Преимущества -Отлично…
$452,585
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Параметры недвижимости в Avren, Болгария

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