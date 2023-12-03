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Жильё в Avren, Болгария

5 объектов найдено
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Priseltsi, Болгария
Дом 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Priseltsi, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
€138,000
в месяц
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Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором в Priseltsi, Болгария
Дом 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с двором
Priseltsi, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 162 м²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
€122,000
в месяц
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Квартира в Avren, Болгария
Квартира
Avren, Болгария
Отличный дом для постоянного проживания в спокойном селе, всего в 25 км от города Варна. …
€184,600
в месяц
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Квартира в Priseltsi, Болгария
Квартира
Priseltsi, Болгария
Двухэтажный дом с удобствами в благоустроенном селе около Варны.   Преимущества - До…
€320,000
в месяц
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Квартира в Avren, Болгария
Квартира
Avren, Болгария
Двухэтажный дом, выполненный в старом болгарском стиле, всего в 25 км от города Варна. …
€149,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Avren, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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