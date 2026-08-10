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Жилье в Avren, Болгария

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10 объектов найдено
Дом 5 комнат в Ravna Gora, Болгария
Дом 5 комнат
Ravna Gora, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Этаж 1/3
ID 34197404 Продается дом в деревне Ровна Гора предпочтительно для круглогодичного проживани…
$227,526
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Дом 4 комнаты в Priseltsi, Болгария
Дом 4 комнаты
Priseltsi, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 208 м²
Этаж 1/2
ID 33589296 Стоимость: 255 000 евро. Общая площадь: 208 кв.м. +терраса 12.5 кв. С гаражом на…
$290,099
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Дом 4 комнаты в Bliznatsi, Болгария
Дом 4 комнаты
Bliznatsi, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Этаж 2/2
ID: 34237036Уютный семейный дом в живописном поселке Близнаци общ. Аврен. Предлагается к про…
$374,681
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LDV InvestLDV Invest
Квартира в Bliznatsi, Болгария
Квартира
Bliznatsi, Болгария
Площадь 112 м²
Комплекс роскошных домов в тихом и спокойном месте, всего в 15 мин. езды от Варны   Преи…
$215,236
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Квартира в Priseltsi, Болгария
Квартира
Priseltsi, Болгария
Площадь 142 м²
Комплекс современных новых двухэтажных домов всего в 15 км от центра Варны Преимущества …
$260,953
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Дом 5 комнат в Avren, Болгария
Дом 5 комнат
Avren, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 196 м²
Этаж 1/2
#33806458Цена: 360000 евроНаселенный пункт: с.Аврен, общ.ВарнаОбщая площадь: 196 кв м, участ…
$414,693
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Квартира в Avren, Болгария
Квартира
Avren, Болгария
Двухэтажный дом, выполненный в старом болгарском стиле, всего в 25 км от города Варна. Пр…
$166,919
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Квартира в Avren, Болгария
Квартира
Avren, Болгария
Отличный дом для постоянного проживания в спокойном селе, всего в 25 км от города Варна.  …
$206,800
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Квартира в Bliznatsi, Болгария
Квартира
Bliznatsi, Болгария
Привлекательный участок в курорте Камчия, в 25 км от города Варна. Преимущества -Отлично…
$452,585
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Дом 4 спальни в Priseltsi, Болгария
Дом 4 спальни
Priseltsi, Болгария
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 178 м²
Bestay Property presents Priselski Rid – a residential complex of 4 detached single-family h…
$151,158
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Параметры недвижимости в Avren, Болгария

с гаражом
Недорогая
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