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Дома в Aksakovo, Болгария

1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Klimentovo, Болгария
Дом 3 комнаты
Klimentovo, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
ID 33804358Предлагается к продаже частный дом на земельном участке 700 кв.м. Населенный пунк…
$80,675
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Параметры недвижимости в Aksakovo, Болгария

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