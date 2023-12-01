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Квартиры в Ahtopol, Болгария

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2 объекта найдено
Квартира в Ahtopol, Болгария
Квартира
Ahtopol, Болгария
Площадь 97 м²
Этаж 5
ID 32045984For sale it is offered : Studio in the Escada Beach complex with a huge terrace.C…
€94,000
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Квартира в Ahtopol, Болгария
Квартира
Ahtopol, Болгария
Площадь 45 м²
Этаж 5
ID 22036435For sale it is offered : Studio in the Escada Beach complex with sea view.Cost: 4…
€49,900
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