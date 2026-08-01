Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Ахелой
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Ахелое, Болгария

;
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла в Ахелой, Болгария
Вилла
Ахелой, Болгария
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 179 м²
Описание объекта: На продажу предлагается отдельный 4-комнатный дом в закрытом жилом комплек…
$127,829
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти