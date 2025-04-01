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Квартиры в Валевачский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Валевачи, Беларусь
Квартира 1 комната
Валевачи, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 1/3
Однокомнатная квартира под ремонт по адресу  д. Озерный ул. Санаторий-профилакторий "Волма" …
$18,500
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1111 голосов