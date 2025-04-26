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Продажа офисных помещений в Узденском районе, Беларусь

коммерческая недвижимость
14
магазины
3
2 объекта найдено
Офис 1 804 м² в Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Офис 1 804 м²
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 1 804 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вашему вниманию многофункциональное капитальное строение с земельным участком, ра…
Цена по запросу
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Офис 4 м² в Озеро, Беларусь
Офис 4 м²
Озеро, Беларусь
Площадь 4 м²
Количество этажей 3
Продется промышленно - складская база в аг. Озеро, расположенная на земельном участке размер…
$800,000
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