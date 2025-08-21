Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Беларусь
  3. Урицкий сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Урицком сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Урицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Урицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Продается деревенский бревенчатый дом общей площадью 45,6 кв м на земельном участке 25 соток…
$14,500
Параметры недвижимости в Урицком сельском Совете, Беларусь

