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Жильё в Толочинский район, Беларусь

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Славновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Славновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Просторный дом с участком 25 соток ❤️Это идеальное место для тех, кто мечтает о неспешной за…
$3,990
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Дом в Коханово, Беларусь
Дом
Коханово, Беларусь
Площадь 253 м²
Срочная продажа дома в экологически чистом уголке Беларуси.. Дом находиться в городском посё…
$75,900
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Дом в Толочинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Толочинский сельский Совет, Беларусь
Продается уютная трехэтажная дача в живописном месте по адресу: Витебская обл., Толочинский …
$5,500
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Параметры недвижимости в Толочинский район, Беларусь

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