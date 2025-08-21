Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Свислочь
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Гараж

Коттеджи с гаражом в Свислочи, Беларусь

Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж в Свислочь, Беларусь
Коттедж
Свислочь, Беларусь
Площадь 167 м²
Продаётся коттедж в г.п. Свислочь с отдельно стоящим гостевым домом с баней, в 35км от метро…
$139,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти