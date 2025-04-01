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Дома в Светлогорский район, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Светлогорск, Беларусь
Дом
Светлогорск, Беларусь
Площадь 93 м²
Предлагаем к продаже 2-х этажный дом по улице Комсомольская в г. Светлогорск Гомельской обла…
$35,000
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Параметры недвижимости в Светлогорский район, Беларусь

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