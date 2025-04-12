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Жильё в Петриковском районе, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Петриков, Беларусь
Дом
Петриков, Беларусь
Площадь 40 м²
Продается уютный загородный 3к дом в г.Петриков по ул.Липунова. Участок земли площадью 12,5 …
$11,450
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Дом в Копаткевичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Копаткевичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается дом в Гомельской обл., Петриковском р-не, г.п. Копаткевичи. Общая площадь - 81,3 к…
$22,000
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Параметры недвижимости в Петриковском районе, Беларусь

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