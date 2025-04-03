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Дома в Повятский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Повятский сельский Совет, Беларусь
Дом
Повятский сельский Совет, Беларусь
Площадь 107 м²
Предлагаем вашему вниманию уютный дом на берегу озера Орцы, общей площадью 106.8 кв.м., в 10…
$73,900
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Параметры недвижимости в Повятский сельский Совет, Беларусь

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