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Коммерческая недвижимость в Плюсский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
VOLOSO в Плюсский сельский Совет, Беларусь
VOLOSO
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Количество этажей 2
Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо. Озеро Волосо – чис…
$1,32 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
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