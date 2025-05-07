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Коттеджи в Плисском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Октябрьский, Беларусь
Коттедж
Октябрьский, Беларусь
Площадь 226 м²
В доме центральная канализация, полы с подогревом, крыша металлочерепица, стены из газосилик…
$110,000
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Параметры недвижимости в Плисском сельском Совете, Беларусь

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