Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Новоколосовский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом

Дома в Новоколосовском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Новоколосовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новоколосовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 157 м²
В продаже дом, готовый для круглогодичного проживания (2006 года постройки). Введены все ком…
$65,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Новоколосовском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов