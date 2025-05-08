Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Неманицкий сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Неманицком сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Загородный  дом  может использоваться, как дачный, так и для постоянного проживания. Газ во…
$22,000
Оставить заявку
Дом в Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Неманицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 45 м²
Продается жилой дом в д. Ланковщина. Координаты 54.257991,28.683054 Идеальный вариант под да…
$5,700
Оставить заявку
Дом в Неманица, Беларусь
Дом
Неманица, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается жилой дом в аг. Неманица с очень хорошим ремонтом. Дом сам из бруса, но в очень хо…
$49,900
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Неманицком сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти