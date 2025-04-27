Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Могилёвская область
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Гараж

Таунхаусы с гаражом в Могилевской области, Беларусь

Таунхаус Удалить
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус в Бобруйск, Беларусь
Таунхаус
Бобруйск, Беларусь
Площадь 397 м²
Количество этажей 2
Уютный таунхаус, расположенный в лучшем месте Бобруйска: рядом с рекой и санаторной зоной - …
$140,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Могилевской области, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти