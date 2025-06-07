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Коммерческая недвижимость в Ляховичах, Беларусь

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 541 м² в Ляховичи, Беларусь
Коммерческое помещение 541 м²
Ляховичи, Беларусь
Площадь 541 м²
Продается капитальное строение в Ляховичах. На земельном участке расположено здание состояще…
$60,000
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Коммерческое помещение 270 м² в Ляховичи, Беларусь
Коммерческое помещение 270 м²
Ляховичи, Беларусь
Площадь 270 м²
Продается капитальное строение в Ляховичах. На земельном участке расположено здание состояще…
$60,000
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