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Дома с садом в Ляховичский район, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Литва, Беларусь
Дом
Литва, Беларусь
Площадь 76 м²
Деревня находится в 10 минутах езды от г. Барановичи. Дом состоит из 3 жилых комнат, кухни, …
$8,900
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Параметры недвижимости в Ляховичский район, Беларусь

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