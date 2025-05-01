Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Лукомльский сельский Совет
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Лукомльском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 10 м² в Лукомльский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 10 м²
Лукомльский сельский Совет, Беларусь
Площадь 10 м²
Номер соглашения с агентством 493 от 2023-10-09
$350,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти