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Квартиры с садом в Луговослободском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Квартира
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 112 м²
Продаётся полдома под чистовую отделку в д.Гузгаловка. Могилёвское направление, всего 14 км …
$123,100
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Параметры недвижимости в Луговослободском сельском Совете, Беларусь

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