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Дома с гаражом в Лепельском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Лепельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Лепельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 129 м²
Дом расположен на 1- й береговой линии, на возвышенности, первый от деревни. В доме 4 раздел…
$24,900
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Параметры недвижимости в Лепельском сельском Совете, Беларусь

с садом
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