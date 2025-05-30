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Дома в Лапичском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Лапичи, Беларусь
Дом 3 комнаты
Лапичи, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Если вы мечтаете о загородном доме в живописном уголке, лучшего предложения не найти! Пре…
$59,000
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Дом в Лапичи, Беларусь
Дом
Лапичи, Беларусь
Площадь 81 м²
Если вы мечтаете о загородном доме в живописном уголке, лучшего предложения не найти! Предла…
$59,000
Оставить заявку
Realting.com
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Параметры недвижимости в Лапичском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
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