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Дома с гаражом в Квасовский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом 6 комнат
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 219 м²
Количество этажей 2
В продаже комфортный дом, находится в живописном месте — д.Новосёлки (Квасовский р-н, д.Нов…
$157,000
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Дом в Квасовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Квасовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 237 м²
В продаже комфортный дом, находится в живописном месте — д.Новосёлки(Квасовский р-н, д.Новос…
$157,000
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Параметры недвижимости в Квасовский сельский Совет, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
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