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Квартиры с гаражом в Красненском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Красненский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Красненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Отличных полдома 80 кв.м. с разделённым собственным участком и баней. ❤️Этот дом - замечател…
$27,900
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Параметры недвижимости в Красненском сельском Совете, Беларусь

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