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Жильё в Кировске, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Кировск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Кировск, Беларусь
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
Продается 2-х комнатная квартира в пятиэтажном доме, расположенная по адресу: г. Кировск, ул…
$17,000
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