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Дома с гаражом в Каменском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Каменский сельский Совет, Беларусь
Дом
Каменский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Представляем вашему вниманию добротный, крепкий дом из кирпича в д. Двор Бабча, ул. Централь…
$13,900
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Параметры недвижимости в Каменском сельском Совете, Беларусь

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