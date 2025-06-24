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Квартиры в Ильянском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Партизанский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Партизанский, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 54 м²
Этаж 3/3
Продается 2-комнатная квартира в п. Партизанском Вилейского района Минской области, в 55 км …
$18,000
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Квартира 3 комнаты в Илья, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Илья, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 61 м²
Этаж 1/2
Отличная 3-комнатная квартира с хорошим ремонтом ❤️ Продается уютная трехкомнатная квартира …
$49,900
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