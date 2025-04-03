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Дома в Гатово, Беларусь

3 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Гатово, Беларусь
Дом 2 комнаты
Гатово, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Продается дом в живописном аг. Гатово. Минская обл., Минский р-н. 7 км от МКАД. - - - - -…
$39,900
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Дом в Гатово, Беларусь
Дом
Гатово, Беларусь
Площадь 81 м²
Продается жилой дом, расположенный в 15 минутах езды от города Минска, аг. Гатово, ул. Центр…
$89,000
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Коттедж в Гатово, Беларусь
Коттедж
Гатово, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается современный 2-х этажный коттедж с гостевым домом - баней, гаражом и хоз. блоком по…
$209,000
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