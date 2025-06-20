Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гайненский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Бассейн

Дома с бассейном в Гайненском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Гайненский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гайненский сельский Совет, Беларусь
Площадь 90 м²
Рядом с горнолыжными курортами "Силичи" и "Логожеск", продается дом для круглогодичного прож…
$127,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гайненском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти