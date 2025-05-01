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Коттеджи с садом в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Черкассы, Беларусь
Коттедж
Черкассы, Беларусь
Площадь 196 м²
В этом коттедже жизнь превращается в праздник! Камин в доме дарит теплоту и уют зимними вече…
$185,000
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Параметры недвижимости в Фанипольском сельском Совете, Беларусь

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