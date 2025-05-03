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Дома с садом в Дзержинске, Беларусь

3 объекта найдено
Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 55 м²
Продается дом для круглогодичного проживания в 40 км от МКАД в г. Дзержинск. Участок 9.39 со…
$31,400
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 44 м²
Продается одноквартирынй жилой дом на 11 сотках земли (ПНВ) в 15 минутах езды от Минска!  Ис…
$28,600
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Дом в Дзержинск, Беларусь
Дом
Дзержинск, Беларусь
Площадь 99 м²
Продается дом в живописном районе Дзержинска.  Тихое, спокойное место, вокруг частная застро…
$65,000
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