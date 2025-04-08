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Дома с садом в Дражновский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Дражновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дражновский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Продается кирпичный дом в Стародорожском районе, агрогородок Подоресье. Дом общей площадью 7…
$11,500
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Параметры недвижимости в Дражновский сельский Совет, Беларусь

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