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Дома в Терюхском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Терюха, Беларусь
Дом
Терюха, Беларусь
Площадь 61 м²
Продаётся дом в деревне Терюха. Общая площадь 61 м2. Жилая площадь - 30,3 м2. Земельный учас…
$9,000
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Параметры недвижимости в Терюхском сельском Совете, Беларусь

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