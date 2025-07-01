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Коммерческая недвижимость в Тереничском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Коммерческое помещение 185 м² в Телеши, Беларусь
Коммерческое помещение 185 м²
Телеши, Беларусь
Площадь 185 м²
Этаж 1/1
Гомельская обл., Гомельский р-н, Тереничский с/с, д. Телеши, ул. Набережная, 6А.Одноэтажное …
$12,000
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