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Квартиры в Березинском районе, Беларусь

Поплавский сельский Совет
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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Березино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Березино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 41 м²
Этаж 1/4
Дом после кап.ремонта, утеплён, квартира в аккуратном состоянии, полы – доска, кафель в сан/…
$26,000
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Квартира 3 комнаты в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Предлагается к продаже трехкомнатная квартира в двухквартирном доме в деревне Гута – живопис…
$21,000
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Квартира в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Площадь 78 м²
Продается полдома (3-х комнатная квартира в двухквартирном доме) в д. Гута. Деревня Гута нах…
$21,000
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Квартира 3 комнаты в Поплавский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Поплавский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
Предлагается к продаже трехкомнатная квартира в двухквартирном доме в деревне Гута – живопис…
$21,000
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