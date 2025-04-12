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Жильё в Бешенковичском районе, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Свеча, Беларусь
Дом
Свеча, Беларусь
Площадь 61 м²
Продам дом под реконструкцию а.г.Свеча Бешенковичского р-на Витебской области, от дома до ос…
$4,500
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Параметры недвижимости в Бешенковичском районе, Беларусь

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