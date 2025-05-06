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Квартиры с гаражом в Борисове, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Борисов, Беларусь
Квартира
Борисов, Беларусь
Площадь 155 м²
Просторная квартира в блокированном жилом доме для комфортной жизни ❤️ Продаётся просторная …
$57,300
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