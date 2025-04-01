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Дома с бассейном в Одельский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Одельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Одельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 124 м²
Дача в окружении соснового грибного леса. Тихое экологически чистое место с красивой природо…
$58,000
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Параметры недвижимости в Одельский сельский Совет, Беларусь

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