Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Одельский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Одельский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Одельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Одельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 120 м²
Продается новая современная дача в СТ «Черемушки-2» Одельского с /с Гродненского района в 10…
$83,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Одельский сельский Совет, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов