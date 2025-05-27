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Квартиры с видом на море в Orikum, Албания

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Orikum, Албания
Квартира 2 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
🌊🏡 1+1 ПРОДАЖА В ХОЛОДНОЙ ВОДЕ📍 Бар-ресторан «Каладжа»🌅 Вид на фронтальное море🏷 Цена: 225 0…
$252,860
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DES Real Estate
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Квартира 3 комнаты в Orikum, Албания
Квартира 3 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 6
Квартира 2+1 на продажу в Орикуме, Влора.🏷 Цена: 115.900 Евро/Тоталь📐 Поверхность: 85 м2/гру…
$129,778
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DES Real Estate
Языки общения
English, Italiano
Realting.com
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Realting.com
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