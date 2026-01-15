Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры с гаражом в Orikum, Албания

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Orikum, Албания
Квартира 2 комнаты
Orikum, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 5/8
Недвижимость Vlora для продажи в Албании - главное место на Лунгомаре.Ищете квартиру с видом…
$291,591
НДС
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
Квартира 2 комнаты в Radhime, Албания
Квартира 2 комнаты
Radhime, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 5/5
Продается новая однокомнатная квартира в Радхиме, Влёра, Албанская Ривьера. Ищете новую недв…
$230,567
НДС
Агентство
Albania Property Group
Языки общения
English, Italiano
