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Коммерческая недвижимость в Лежа (область), Албания

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Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Коммерческое помещение 600 м² в Дуррес, Албания
Коммерческое помещение 600 м²
Дуррес, Албания
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
$763,090
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CACTUS | Real Estate
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Производство 98 332 м² в Шийяк, Албания
Производство 98 332 м²
Шийяк, Албания
Площадь 98 332 м²
4 силоса на продажу в районе Хафзотай, Дуррес. Силосы имеют общую строительную площадь 3630 …
$803,203
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Century 21 Eon
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Продаётся коммерческое помещение на первом этаже вместе с гаражом с ролетами на -1 этаже в районе Ish-Urt! в Дуррес, Албания
Продаётся коммерческое помещение на первом этаже вместе с гаражом с ролетами на -1 этаже в районе Ish-Urt!
Дуррес, Албания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
Площадь помещения: 50 м² (чистая) Подходит для: Медицинских или стоматологических кл…
$89,639
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Century 21 Eon
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Склады на продажу в районе Спиталлы, на главной дороге! в Дуррес, Албания
Склады на продажу в районе Спиталлы, на главной дороге!
Дуррес, Албания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Площадь участка: 510 м² Площадь застройки: 260 м² Характеристики: Здание разделено…
$232,008
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Century 21 Eon
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Коммерческое помещение 397 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 397 м²
Влёра, Албания
Площадь 397 м²
Этаж 3
The hotel is for sale in a perfect area with a fantastic view to the sea and city ,between p…
$376,747
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Продается двухэтажное здание в Шкозет, Дуррес! в Дуррес, Албания
Продается двухэтажное здание в Шкозет, Дуррес!
Дуррес, Албания
Площадь 3 400 м²
Количество этажей 1
🏢 Продается двухэтажное здание в Шкозет, Дуррес! 📍 Площадь участка: 3400 м² | Площадь здани…
$1,66 млн
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Агентство
Century 21 Eon
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Коммерческое помещение 53 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 53 м²
Влёра, Албания
Площадь 53 м²
Этаж 3
Commercial Service Unit in Transballkanike, Vlore Prime location in vibrant Transballkanike…
$99,838
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Коммерческое помещение 240 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 240 м²
Влёра, Албания
Площадь 240 м²
Этаж 1/1
OPPORTUNITY! Service unit for sale located in one of the most requested areas of Vlora. It …
$439,538
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Коммерческое помещение 48 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 48 м²
Влёра, Албания
Площадь 48 м²
OPPORTUNITY! Service unit for sale near "Ali Demi" Highschoool.It is organised in one room w…
$39,768
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Коммерческое помещение 71 м² в Влёра, Албания
Коммерческое помещение 71 м²
Влёра, Албания
Площадь 71 м²
Этаж 1/1
Bar for SALE PORT Skele! The bar location near the main Port  in Vlera is fully stocked with…
$366,282
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Офис 36 м² в Тирана, Албания
Офис 36 м²
Тирана, Албания
Площадь 36 м²
Этаж 9/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$162,265
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Международное агентство недвижимости Habita
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🏢 Продается коммерческое помещение на уровне -1, Пляж, Дуррес 📍 Коммерческое помещение в районе Пляж, Иллирия. Общая площадь: 333 м² Помещение открытого типа (open space), расположено на уровне -1 здания на главной улице. Подходит для различных видов деятельности. 🚗 Включает возможность добавить автомобиль в цену 📜 Документы: Недвижимость имеет всю документацию, проверенную агентством недвижимости и готова к продаже. 📲 Для дополнительной информации или для организации (онлайн/офлайн) просмотра, свяжитесь с нами! в Дуррес, Албания
🏢 Продается коммерческое помещение на уровне -1, Пляж, Дуррес 📍 Коммерческое помещение в районе Пляж, Иллирия. Общая площадь: 333 м² Помещение открытого типа (open space), расположено на уровне -1 здания на главной улице. Подходит для различных видов деятельности. 🚗 Включает возможность добавить автомобиль в цену 📜 Документы: Недвижимость имеет всю документацию, проверенную агентством недвижимости и готова к продаже. 📲 Для дополнительной информации или для организации (онлайн/офлайн) просмотра, свяжитесь с нами!
Дуррес, Албания
Количество этажей 1
🏢 Продается коммерческое помещение на уровне -1, Пляж, Дуррес 📍 Коммерческое помещение в ра…
$311,144
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Агентство
Century 21 Eon
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