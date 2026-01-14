  1. Realting.com
  3. УП "Квадратный метр"

УП "Квадратный метр"

Беларусь, Минск
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
1999
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Русский
Веб-сайт
m2.by
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

Агентство «Квадратный метр» начало свою деятельность в 1999 году. За этот период компания увеличивала темпы своего развития с каждым годом. В 2006 году, агентство заняло 1 место по результатам Белорусской ассоциации «Недвижимость» в номинации «Надёжный партнёр» и 2 место в номинации «Надежность и профессионализм». Сегодня компания имеет представительство в городе Борисове. Агентство предоставляет широкий перечень услуг по покупке, продаже, как коммерческой, так и жилой недвижимости. В числе сотрудников агентства, как аттестованные риэлтеры, так и опытные юристы, которые помогут решить своим клиентам самые разнообразные вопросы в области недвижимости.

Услуги
  • покупка квартир, комнат, домов, дач и коттеджей,
  • продажа,
  • обмен,
  • работа с земельными участками,
  • коммерческой недвижимостью.
