УП "Квадратный метр"

Об агентстве

Агентство «Квадратный метр» начало свою деятельность в 1999 году. За этот период компания увеличивала темпы своего развития с каждым годом. В 2006 году, агентство заняло 1 место по результатам Белорусской ассоциации «Недвижимость» в номинации «Надёжный партнёр» и 2 место в номинации «Надежность и профессионализм». Сегодня компания имеет представительство в городе Борисове. Агентство предоставляет широкий перечень услуг по покупке, продаже, как коммерческой, так и жилой недвижимости. В числе сотрудников агентства, как аттестованные риэлтеры, так и опытные юристы, которые помогут решить своим клиентам самые разнообразные вопросы в области недвижимости.