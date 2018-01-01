  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. Playa Negra Realty LLC

Playa Negra Realty LLC

De la plaza de futbol, 300mts Este, Los Pargos Guanacaste, Costa Rica 50303
;
Playa Negra Realty LLC
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2009
Языки общения
Языки общения
English, Español
Веб-сайт
Веб-сайт
www.playanegrarealty.com/contact
Мы в соцсетях
Описание
Наш самый надежный актив — это компетентность нашей команды. Высококлассные риелторы нашего агентства предлагают честный и профессиональный индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы стремимся понять ваши потребности и усердно работаем, чтобы помочь вам в достижении ваших целей в области недвижимости.
Услуги
Наше агентство предоставляет весь спектр риелторских услуг. Мы занимаемся продажей домов, квартир, больших земельных участков (ферм), кондоминиумов, рабочих проектов, отелей, резортов и бизнесов. Наши партнеры находятся близ пляжа «Плайя Негра», расположенного в живописной северо-западной тихоокеанской части Коста-Рики. Мы готовы помочь вам претворить ваши мечты в жизнь. Мы предлагаем нашим клиентам высочайшее качество обслуживания.
Квартиры
Смотреть все 4 объекта
Кондо 2 спальни в Cuajiniquil, Коста-Рика
Кондо 2 спальни
Cuajiniquil
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled along the pristine coast of Guanacaste, a short drive north of Nosara and near the q…
€ 218,126
Кондо 3 спальни в Canton Santa Cruz, Коста-Рика
Кондо 3 спальни
Canton Santa Cruz
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
The La Perla building is the latest beach zone high rise structure to be constructed in Tama…
€ 680,735
Кондо 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Кондо 2 спальни
Veintisiete de Abril
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Это идеальный пляжный кондоминиум, расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от двух н…
€ 270,840
Кондо 2 спальни в Коста-Рика, Коста-Рика
Кондо 2 спальни
Коста-Рика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этот кондоминиум - дом, который вы хотите ждать здесь, в Коста-Рике –, просторный, элегантны…
€ 259,025
Дома
Смотреть все 16 объектов
Дом 4 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Veintisiete de Abril
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Это уникальное свойство является выдающимся в этом районе. Владельцы - бывший чемпион по пры…
€ 613,479
Дом 2 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 2 спальни
Veintisiete de Abril
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Welcome to Pueblo Verde, a tranquil and environmentally conscious neighborhood in the Costa …
€ 270,840
Дом 4 спальни в Veintisiete de Abril, Коста-Рика
Дом 4 спальни
Veintisiete de Abril
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Imagine taking a ten-minute stroll from your house to a beach that is fringed with jungle, o…
€ 444,432
Дом 5 спален в Коста-Рика, Коста-Рика
Дом 5 спален
Коста-Рика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Каждая дверь в доме выходит на открытую террасу с семью различными внутренними двориками на …
€ 677,099
Наши агенты в Коста-Рике
Larry Graziano
Larry Graziano
21 объект
Realting.com
Перейти