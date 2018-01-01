Playa Negra Realty LLC
De la plaza de futbol, 300mts Este, Los Pargos Guanacaste, Costa Rica 50303
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2009
Языки общения
English, Español
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ОписаниеНаш самый надежный актив — это компетентность нашей команды. Высококлассные риелторы нашего агентства предлагают честный и профессиональный индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы стремимся понять ваши потребности и усердно работаем, чтобы помочь вам в достижении ваших целей в области недвижимости.
УслугиНаше агентство предоставляет весь спектр риелторских услуг. Мы занимаемся продажей домов, квартир, больших земельных участков (ферм), кондоминиумов, рабочих проектов, отелей, резортов и бизнесов. Наши партнеры находятся близ пляжа «Плайя Негра», расположенного в живописной северо-западной тихоокеанской части Коста-Рики. Мы готовы помочь вам претворить ваши мечты в жизнь. Мы предлагаем нашим клиентам высочайшее качество обслуживания.
Квартиры
Земельные участки
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