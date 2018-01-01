Playa Negra Realty LLC

Услуги

Наше агентство предоставляет весь спектр риелторских услуг. Мы занимаемся продажей домов, квартир, больших земельных участков (ферм), кондоминиумов, рабочих проектов, отелей, резортов и бизнесов. Наши партнеры находятся близ пляжа «Плайя Негра», расположенного в живописной северо-западной тихоокеанской части Коста-Рики. Мы готовы помочь вам претворить ваши мечты в жизнь. Мы предлагаем нашим клиентам высочайшее качество обслуживания.