ООО "Alliance Technology Company"
Агентство недвижимости Alliance Estate – молодое риэлторское агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.
Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время
Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.
Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.
Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.
Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!
Агентство недвижимости Alliance Estate — все услуги на рынке недвижимости Ташкента:
- продать квартиру через агентство недвижимости
- поиск, подбор квартиры на вторичном рынке
- проверка юридической чистоты при покупке квартиры
- обмен квартир, сложные альтернативные сделки
- помощь в получении ипотеки
- сдать квартиру или нежилое помещение через агентство недвижимости