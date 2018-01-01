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ООО "Alliance Technology Company"

Узбекистан, Ташкент
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ООО "Alliance Technology Company"
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2019
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
ООО "Alliance Technology Company"
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Описание

Агентство недвижимости Alliance Estate – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент.

Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное время

Мы предлагает все виды услуг: аренда, покупка, продажа жилой и коммерческой недвижимости в Ташкенте.

Объекты представлены в полном объеме в нашей базе, в наличии имеется множество вариантов недвижимости различного типа.

Мы оказываем риелторские услуги по покупке недвижимости в Новостройках по Ташкенту.

Наши агенты подберут оптимальные для Вас варианты и оформят сделку максимально надежно и быстро!

Услуги

Агентство недвижимости Alliance Estate — все услуги на рынке недвижимости Ташкента:

  • продать квартиру через агентство недвижимости
  • поиск, подбор квартиры на вторичном рынке
  • проверка юридической чистоты при покупке квартиры
  • обмен квартир, сложные альтернативные сделки
  • помощь в получении ипотеки
  • сдать квартиру или нежилое помещение через агентство недвижимости
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