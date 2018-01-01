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ООО "Лига права - Недвижимость"

Беларусь, ул. Тельмана, 44, г. Гомель РБ, 246003
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ООО "Лига права - Недвижимость"
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Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2008
Языки общения
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Веб-сайт
www.ligaprava.com
Описание
13 лет на рынке риэлтерских услуг Республики Беларусь.
Услуги
Юридическая помощь при любых операциях с недвижимым имуществом: от выбора земельного участка до ввода в эксплуатацию любых строений, зданий, сооружений, помещений. Помощь в продаже. Работаем с гражданами и субъектами хозяйствования. Помощь в: -оформлении, -продаже, -покупке, -сдаче в аренду любых объектов недвижимости.
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Алексей Петрушенко
Алексей Петрушенко
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«Мариэлт» — системно развивающиеся агентство недвижимости на рынке Минска и Минской области. Мы оказываем полный спектр риэлторских услуг. Это позволяет нам успешно решать практически все задачи, связанные с рынком недвижимости.

АН «Мариэлт» со дня основания быстро развивается и обладает финансовой устойчивостью. Нам доверяют, потому что мы придерживаемся прозрачности во взаимотношениях с нашими клиентами, гибкости ценовой политики в сфере риэлторских услуг, а также персонального подхода к каждому клиенту.

Клиентоориентированность, адекватность вознаграждения и скорость решения поставленных задач — базовые принципы нашей компании. В «Мариэлт» работают только аттестованные специалисты с юридическим образованием. Сделки осуществляются в среднем на 35% быстрее других агентств Минска. Бесплатно консультируем на всех этапах сделки. Каждое предложение проходит оценку экспертов, перед выходом на рынок.

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