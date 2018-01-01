ООО "Лига права - Недвижимость"
Беларусь, ул. Тельмана, 44, г. Гомель РБ, 246003
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2008
Языки общения
English, Русский
Веб-сайт
Описание13 лет на рынке риэлтерских услуг Республики Беларусь.
УслугиЮридическая помощь при любых операциях с недвижимым имуществом: от выбора земельного участка до ввода в эксплуатацию любых строений, зданий, сооружений, помещений. Помощь в продаже. Работаем с гражданами и субъектами хозяйствования. Помощь в: -оформлении, -продаже, -покупке, -сдаче в аренду любых объектов недвижимости.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
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